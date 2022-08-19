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Минюст Турции допустил выдвижение Эрдогана на выборах в июне 2023 года

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Президентские выборы в Турции пройдут 18 июня 2023 года, в них сможет участвовать действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил министр юстиции Бекир Боздаг, передает Milliyet.

«Никаких конституционных или правовых препятствий для выдвижения кандидатуры нашего президента нет», — сказал глава Минюста.

Боздаг объяснил, что Эрдоган имеет право избираться в президенты, так как юридически участвовал только в одних выборах, а не в двух, как считает оппозиция.

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Ст. 101 Конституции Турции гласит, что одно и то же лицо не может быть президентом больше двух сроков. Однако в 2017 году были приняты поправки к Конституции, которые определили новую систему выборов главы государства. В 2018-м, спустя четыре года нахождения на посту, Эрдоган досрочно переизбрался из-за поправок.

Турецкая оппозиция, в том числе председатель партии «Саадет» Темель Карамоллаоглу, посчитала, что тогда действующий президент пошел на второй срок и не имеет права баллотироваться на предстоящих выборах. Оппоненты Эрдогана отмечали, что по ст. 116 Конституции тот мог бы переизбраться только во время второго срока, то есть до 2023 года. В таком случае национальное собрание должно было назначить досрочные выборы. Однако турецкий Минюст настоял на том, что поправки «обнулили» число сроков и выборы в 2018 году были для Эрдогана первыми.

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