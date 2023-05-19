WhatsApp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную информацию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
МТС увеличила выручку на 6% Технологии и медиа, 19:28
Абрамченко и Кравцов ответили на санкции США словами о любви и мести Политика, 19:19
Колосков назвал глупостью заявления о сдаче сборной четвертьфинала ЧМ Спорт, 19:19
Джастин Сан будет «оживлять» биржи Huobi и Poloniex с помощью мемкоинов Крипто, 19:16
Дом для миллиардера: как распознать трофейную недвижимость Тренды, 19:11
Бразильского защитника ЦСКА заподозрили в махинациях со ставками Спорт, 19:09
Успехи Ripple и принятие правил MiCA в Евросоюзе. Главные события недели Крипто, 19:03
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
США ввели санкции против российских геологических вузов и НИИ Политика, 19:01
«Цифровое серебро». Что будет с ценой Litecoin после стремительного роста Крипто, 18:54
Канада ввела санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения России Политика, 18:43
WhatsApp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную информацию Политика, 18:41
Акции золотодобытчиков упали после их включения в SDN-лист США Инвестиции, 18:26
МВД объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина Политика, 18:25
Топ событий на СПБ Бирже: безопасное хранение акций и сделки Баффета Инвестиции, 18:20
Политика ,  
0 

WhatsApp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную информацию

На WhatsApp составили протокол за отказ удалить запрещенную в России информацию
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

В отношении WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) составили протокол за неудаление запрещенной в России информации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Протокол о совершении административного правонарушения составил Роскомнадзор. Дата его рассмотрения пока не назначена.

«Интерфакс» сообщил, что претензии к WhatsApp возникли из-за неудаления информации о продаже наркотиков, которую распространяли через мессенджер.

По ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) мессенджеру может грозить штраф до 4 млн руб. WhatsApp впервые привлекается к ответственности в РФ по этой статье.

Летом 2022 года WhatsApp оштрафовали на 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП). Первый штраф за данное правонарушение WhatsApp выписали в августе 2021 года. Тогда мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

Компанию Meta признали экстремистской в марте 2022 года. Мессенджер ограничения не затронули, поскольку он является средством общения, а не размещения информации, сообщали источники в ТАСС и «РИА Новости».

Читайте на РБК Pro
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Теги
WhatsApp штраф протокол
Материалы по теме
Маск заявил, что WhatsApp нельзя доверять
Технологии и медиа
WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter