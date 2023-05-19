WhatsApp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную информацию

На WhatsApp составили протокол за отказ удалить запрещенную в России информацию

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В отношении WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) составили протокол за неудаление запрещенной в России информации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Протокол о совершении административного правонарушения составил Роскомнадзор. Дата его рассмотрения пока не назначена.

«Интерфакс» сообщил, что претензии к WhatsApp возникли из-за неудаления информации о продаже наркотиков, которую распространяли через мессенджер.

По ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) мессенджеру может грозить штраф до 4 млн руб. WhatsApp впервые привлекается к ответственности в РФ по этой статье.

Летом 2022 года WhatsApp оштрафовали на 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП). Первый штраф за данное правонарушение WhatsApp выписали в августе 2021 года. Тогда мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

Компанию Meta признали экстремистской в марте 2022 года. Мессенджер ограничения не затронули, поскольку он является средством общения, а не размещения информации, сообщали источники в ТАСС и «РИА Новости».