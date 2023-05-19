В Волге нашли тело спутника утонувшего основателя группы Cream Soda

Фото: СК России

Тело Аристарха Ухтомского, утонувшего в Волге в марте вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, нашли. Об этом РБК сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

«Да, это Аристарх Ухтомский. Подтвердилось в ходе процедуры опознания», — сказали в СК.

ТАСС сообщал, что тело юноши нашли в акватории реки Волги в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области.

20 марта под лед на Волге в Ярославской области провалились пять человек. Спасатели смогли сразу вытащить из воды двоих: мужчину и женщину.

Мужчина умер в больнице, женщина выжила. Позже спасатели подняли тело одного из утонувших, им оказался сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Dima Nova). Остальных двух человек найти тогда не удалось.

«Там, где люди провалились, река делает поворот, и течение усиливается. Мы предполагаем, что просто подмыло лед и он не выдержал такого количества людей», — пояснял инцидент начальник центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин.