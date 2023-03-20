Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге

Сооснователь группы Cream Soda и четверо его друзей провалились под лед в Ярославской области, из них удалось спасти одну девушку, поиски оставшихся продолжаются, сообщили РБК в региональном МЧС

Дмитрий Свиргунов (Фото: dimanova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Dima Nova) провалился под лед и утонул в Ярославле, сообщил источник 76.RU и телеграм-канал «Кооператив».

В сообщении группы на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) говорится, что Свиргунов с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. Его, а также его брата Романа и друга Георгия Киселева до сих пор ищет МЧС. Еще одного человека спасти не удалось.

Как уточняет Mash, погибший — Аристарх Ухтомский, музыкант из Ярославля. Его удалось вытащить, но позже он скончался в машине скорой помощи. По информации телеграм-канала, Свиргунов справлял день рождения в Ярославской области, недалеко от дома его матери. Предварительно, компания друзей была сильно пьяна во время прогулки по льду, отмечает Mash.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили РБК, что всего под лед провалились пять человек, из них удалось обнаружить двух — девушку и мужчину. «Спасенный мужчина скончался в машине скорой помощи. Женщина выжила. <...> С утра на месте работают водолазы», — сообщили в МЧС. На сайте ведомства сказано, что спасатели продолжают поиски трех мужчин «предположительно 1988 г.р., 1997 г.р., 1994 г.р.»

РБК обратился за комментарием к представителю Cream Soda, а также в пресс-службу ГУ МЧС по Ярославской области и в управление СК.