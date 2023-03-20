Основатель группы Cream Soda провалился под лед на Волге
Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Dima Nova) провалился под лед и утонул в Ярославле, сообщил источник 76.RU и телеграм-канал «Кооператив».
В сообщении группы на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) говорится, что Свиргунов с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. Его, а также его брата Романа и друга Георгия Киселева до сих пор ищет МЧС. Еще одного человека спасти не удалось.
Как уточняет Mash, погибший — Аристарх Ухтомский, музыкант из Ярославля. Его удалось вытащить, но позже он скончался в машине скорой помощи. По информации телеграм-канала, Свиргунов справлял день рождения в Ярославской области, недалеко от дома его матери. Предварительно, компания друзей была сильно пьяна во время прогулки по льду, отмечает Mash.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили РБК, что всего под лед провалились пять человек, из них удалось обнаружить двух — девушку и мужчину. «Спасенный мужчина скончался в машине скорой помощи. Женщина выжила. <...> С утра на месте работают водолазы», — сообщили в МЧС. На сайте ведомства сказано, что спасатели продолжают поиски трех мужчин «предположительно 1988 г.р., 1997 г.р., 1994 г.р.»
РБК обратился за комментарием к представителю Cream Soda, а также в пресс-службу ГУ МЧС по Ярославской области и в управление СК.
Cream Soda — электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году Свиргуновым и Ильей Гадаевым. В 2018 году Cream Soda записывает альбом «Красиво» совместно с лейблом Masterskaya Ивана Дорна. В том же году коллектив начинает сотрудничество с юмористическим каналом Александра Гудкова «Чикен Карри», где выходили клипы группы.
В июле 2019 года на лейбле Warner Music выходит альбом «Комета», а в 2020 году музыканты совместно с группой «Хлеб» записывают кавер-версию песни «Плачу на техно», которая стала главным хитом группы. Сингл стал лидером на всех российских цифровых площадках, а видео набрало более 64 млн просмотров. В июле 2020 года группа выпустила мини-альбом «Интергалактик», а далее выпускала только синглы.