Спасатели достали из Волги тело основателя Cream Soda

Спасатели достали из Волги тело утонувшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, его опознали. Всего под лед провалились пять человек: еще один мужчина погиб, девушка выжила. Поиски двоих пропавших продолжаются

Дмитрий Свиргунов (Фото: ilya.gadaev/ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Спасатели нашли тело провалившегося под лед в Ярославле сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Dima Nova). Об этом сообщили источник РБК в правоохранительных органах и источник «РИА Новости» в экстренных службах.

До этого Свиргунов числился пропавшим без вести. По словам собеседника «РИА Новости», водолазы достали его тело из Волги. Музыканта опознали.

Всего, по данным МЧС, под лед провалились пять человек. Еще один мужчина умер в машине скорой помощи, девушку госпитализировали. Поиски еще двоих людей продолжаются, сообщили РБК в СУ СКР по Ярославской области. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства произошедшего.

Начальник центра обеспечения действия по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин рассказал «РИА Новости» что выход на лед в водоемах Ярославской области сейчас запрещен из-за повышенной опасности. «Там, где люди провалились, река делает поворот и течение усиливается, мы предполагаем, что просто подмыло лед и он не выдержал такого количества людей», — объяснил Беловошин.

Cream Soda — электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году Свиргуновым и Ильей Гадаевым. В 2018 году Cream Soda записала альбом «Красиво» совместно с лейблом Masterskaya Ивана Дорна. В том же году коллектив начал сотрудничество с юмористическим каналом Александра Гудкова «Чикен Карри», где выходили клипы группы. В июле 2019 года на лейбле Warner Music вышел альбом «Комета», а в 2020 году музыканты совместно с группой «Хлеб» записали кавер-версию песни «Плачу на техно». Сингл стал лидером на всех российских цифровых площадках, а видео набрало более 64 млн просмотров. В июле 2020 года группа выпустила мини-альбом «Интергалактик», а потом выпускала только синглы. На странице группы в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) сообщали, что Свиргунов с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. Спасатели продолжают поиски его брата Романа и друга Георгия Киселева.

По данным телеграм-канала Mash, Свиргунов отмечал свой день рождения в Ярославской области, где живет его мать. Компания, по предварительной информации, была пьяна, когда отправилась на прогулку по льду. Еще один погибший — ярославский музыкант Аристарх Ухтомский, уточняет Mash.