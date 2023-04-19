В Тульской области нашли упавший беспилотник

Принадлежность беспилотника устанавливается, на месте работают оперативные службы

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В Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, сообщает комитет по региональной безопасности.

«19 апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», — говорится в сообщении местных властей. На месте работают оперативные службы.

Mash утверждает, что беспилотник нашли в районе деревни Минино. Эта деревня расположена примерно в 30 км от города Щекино, где действует Первомайская ТЭЦ (125 МВт), входящая в состав «Щекиноазот», и в 40 км от Тулы.

В Тульской области в марте были зафиксированы по меньшей мере три инцидента с падением беспилотников. Первый беспилотник упал в 10–15 км от Киреевска, рядом с поселком Березовский; второй — в Одоевском районе. В обоих случаях были обнаружены воронки, пострадавших или разрушений не было. В третьем случае беспилотник упал в городе Киреевск, при взрыве пострадали три человека. По данным ТАСС и SHOT, там взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж».