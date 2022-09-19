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МИД назвал сроки готовности системы выдачи электронных виз иностранцам

МИД России запустит ресурс для выдачи электронных виз гражданам 52 стран к концу года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информационная система выдачи электронных виз иностранцам для поездок в Россию будет готова к концу этого года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Оформлять единые электронные визы смогут граждане 52 государств, уточнили в МИДе. Система должна была заработать с 2021 года, однако запуск отложили из-за пандемии коронавируса.

Сейчас специалисты модернизируют консульские информационные системы и специализированный сайт МИД России по оформлению иностранцами единых электронных виз. Цель проводимых работ — защита от «беспрецедентно массированных DDoS-атак».

«Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам», — говорится в сообщении.

Перечень из 52 стран, граждане которых получат возможность оформлять единые электронные визы для поездок в Россию, был утвержден распоряжением правительства России № 2571-р от 6 октября 2020 года.

В список вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайвань, Китай, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Мораторий на выдачу единых электронных виз для граждан 52 государств был введен распоряжением правительства от 16 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса. С 15 июля 2022 года по решению правительства это распоряжение утратило силу, однако электронные визы выдавать так и не начали.

Электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

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