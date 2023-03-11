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Власти назвали сроки появления электронных виз и карт для иностранцев

Минэкономразвития: электронные визы и карта для иностранных туристов появятся в 2023 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Систему выдачи электронных виз иностранным туристам запустят в России в 2023 году, тогда же им начнут выдавать карты для совершения платежей. Об этом заявила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая на Пятом конгрессе турагентств, передает «Интерфакс».

«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», — сказала она.

«Карта туриста» для иностранцев, необходимая для совершения платежей, также начнет работать в 2023 году, уточнила Шаршавицкая.

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания», — пояснила глава департамента. С помощью «Карты туриста» иностранец сможет удаленно забронировать номер, а уже по приезде в Россию совершать платежи.

Минэкономразвития, по словам Шаршавицкой, заинтересовано в приезде в Россию туристов из Китая и стран Персидского залива.

Госдума приняла закон об электронных визах для въезда в Россию граждан 52 стран в июле 2020 года. Система должна была заработать в 2021 году, но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В июле 2022 года правительство отменило мораторий на выдачу электронных виз, но выдавать так и не начали. МИД России ранее сообщал, что систему для их оформления запустят к концу 2022 года.

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Предполагалось, что электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

О начале работы над созданием платежных карт для иностранных туристов в декабре 2022 года объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такая потребность возникла после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а выпущенные за границей — в России. «Карта туриста» будет работать на основе платежной системы «Мир», говорили в аппарате вице-премьера.

Теги
платежные карты туристы иностранцы электронные визы
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