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ВТБ предупредил о мошенничестве по видеосвязи с имитацией работы в офисе

ВТБ: мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Сначала мошенники звонят жертве по обычной телефонной связи или через мессенджер. Если собеседник не верит, что с ним связывается сотрудник банка, то мошенник перезванивает по видеосвязи, «изображая обслуживание из банковского офиса».

После этого мошенники отрабатывают стандартные схемы: «убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка».

В апреле Банк России сообщил, что мошенники научились красть деньги без данных карт — с помощью QR-кода. Некоторые банки стали предоставлять возможность снять деньги в банкомате с помощью сгенерированного в приложении QR-кода. Теперь злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, чтобы сообщить о якобы несанкционированном запросе на снятие денег, и просят прислать QR-код для отмены операции. Потом по этому коду злоумышленники сами снимают средства со счета жертвы.

Теги
ВТБ мошенники видеозвонки мошенничество
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