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В ВТБ предупредили о новых схемах мошенничества через фейковые приложения

ВТБ: зафиксирован новый способ мошенничества через фейковые инвестиционные приложения
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Мошенники придумали новую обманную схему с инвестиционными приложениями «от имени госкомпаний», которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, мошенники создают инвестиционные приложения и обещают клиентам высокую доходность. После регистрации в приложении мошенники звонят пользователям с просьбой перевести деньги на счет, а затем увеличить сумму, даже позволяют вывести небольшие суммы. Однако, как только клиент хочет забрать свои средства оттуда, приложение перестает работать.

Печатников отметил, что мошенники стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и звонков клиентам под видом банков или других организаций. Зампредседателя правления ВТБ выступил за блокировку абонентских номеров, которые используются на «биржах», и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт для борьбы с такой схемой мошенничества.

30 марта ВТБ сообщал о схеме мошенничества с онлайн-банком. Мошенники в рамках этой схемы звонят и говорят, что учетная запись онлайн-банка была заблокирована. После этого они просят сообщить данные для входа в онлайн-банк и пароль из СМС, который «должен помочь» восстановить работу сервиса. На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета, отмечали в ВТБ.

Теги
ВТБ мошенничество
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