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Власти Энергодара сообщили о пожаре площадью 4 га из-за удара дронов ВСУ

Глава администрации Энергодара: из-за ударов дронов ВСУ возник пожар площадью 4 га

Власти Энергодара сообщили о пожаре площадью 4 га из-за удара дронов ВСУ
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Украинская сторона нанесла удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара Запорожской области, в результате возник пожар площадью 4 га, сообщил глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз в телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен при помощи беспилотников. Огонь распространяется вдоль линии электропередачи, которая питает город и насосную станцию, указал Сеновоз. В ликвидации возгорания кроме пожарных участвуют также сотрудники Росгвардии и военные, добавил он.

«Известия» со ссылкой на корреспондента писали, что загорелась сухая трава, а ситуация осложняется из-за сильного ветра. «Одни линии обесточены, а вторые работают нормально. Две трети города будут обесточены, если отключить», — приводит издание слова местного жителя.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области Украины, на левом берегу Днепра. В черте города находится Запорожская атомная электростанция.

В конце сентября Запорожская область наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России. После этого власти регионов неоднократно сообщали об обстрелах и терактах, в том числе в Энергодаре.

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