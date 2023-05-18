В белгородском селе обстрелом повредило сеть газоснабжения
Гладков: при обстреле белгородского села Дроновка повреждены сети газо- и электроснабжения
Село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Повреждены сети газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия на месте.
15 мая Гладков сообщил о массированном обстреле Шебекинского городского округа. В селах Безлюдовка и Графовка была повреждена линия электропередачи, а у местной базы отдыха выбило окна. Люди не пострадали.