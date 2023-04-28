В российских поликлиниках появятся психологи

Мурашко: в российских поликлиниках с 1 июля начнут появляться психологи

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С 1 июля россияне смогут получить в поликлиниках помощь психологов. Также помощь будет доступна и участникам СВО. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас идет серьезная работа по подготовке, проводятся тестирования в регионах страны. Министр подчеркнул, что «создаются медицинские психологи в каждой поликлинике».

Ранее Михаил Мурашко отмечал, что необходимо развивать психолого-психиатрическую помощь в России. Она должна стать доступнее. Данное направление должно развиваться при активном участии регионов.

В декабре прошлого года Владимир Путин отмечал, что 15% россиян нуждаются в психологической помощи. Президент поручил усовершенствовать системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим.