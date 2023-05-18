В Норвегии подтвердили план экс-командира ЧВК «Вагнер» вернуться в Россию

Андрей Медведев (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Сбежавшего в Норвегию экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева приняли в консульском отделе российского посольства в Осло, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии. Там подчеркнули, что решение вернуться в Россию «его собственная инициатива».

«Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством», — сказал пресс-атташе посольства Тимур Чеканов.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Накануне Reuters со ссылкой на опубликованное Медведевым видеообращение

сообщил, что тот заявил о решении вернуться в Россию, несмотря на то что, по его мнению, это может представлять «опасность для жизни». «Я надеялся, что смогу обрести здесь [в Норвегии] мир и спокойствие, что я смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но почему-то мне это не удалось», — сказал Медведев. По словам экс-командира ЧВК, решение он принял сам, но не без «внешних факторов».

В середине января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что Медведев работал в норвежском батальоне военной компании, который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Он отметил, что экс-командира ЧВК должны были привлечь к ответственности за попытку жестокого обращения с пленными и тот до сих пор находится в розыске. «Будьте аккуратны, он очень опасен», — сказал Пригожин.

Медведев говорил, что покинул ЧВК по истечении срока контракта, подписанного 6 июля прошлого года; он был командиром бойца ЧВК Евгения Нужина, который попал в украинский плен. В ноябре в Сети появилось видео с казнью Нужина при помощи кувалды. Перед этим на видео он рассказывает, что в сентябре перешел на сторону украинских войск. «11 ноября 2022 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — сказал он. После этого неизвестный бьет Нужина по голове кувалдой.

В феврале Медведева задержали в Осло за драку в баре. В апреле суд в Норвегии приговорил его к 14 суткам тюрьмы за хулиганство и ношение пневматического оружия в общественном месте.