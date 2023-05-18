Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону

Экс-директор Джонсона по коммуникациям сообщил, что тот хотел «дать в глаз» Макрону

Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон (Фото: Alastair Grant / Getty Images)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал дракой президенту Франции Эманнюэлю Макрону. Об этом в эфире LBC рассказал бывший директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Гуто Харри.

По его словам, Макрон раскритиковал позицию Джонсона в миграционной сфере: в марте французский лидер говорил, что Британия делает недостаточно для украинских беженцев, и критиковал британскую визовую политику, согласно которой заявители должны были лично подавать на визу в Брюсселе или Париже. Это разозлило британского премьера, и на одной из встреч они поссорились.

«Борис не склонен ни злиться, ни использовать особенно крепкие выражения, но это был тот момент, когда он действительно вышел из себя», — вспоминает Харри. Джонсон назвал Макрона «путинским подхалимом» и грозил «дать ему в глаз». Поездку французского президента в Москву для переговоров с Путиным незадолго до начала военной операции Джонсон называл «тошнотворной».

Вскоре, как утверждает Харри, Макрон и Джонсон помирились. «Они даже вместе выпили виски на саммите G7», — отметил он.

Джонсон в ответ на просьбу прокомментировать эти рассказы заявил, что не помнит такого, говорится в публикации LBC. Он не занимает пост премьера с сентября 2022 года.