Организаторы подтвердили отмену концерта Пелагеи в Оренбурге

Певица Пелагея (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Концерт певицы Пелагеи (полное имя — Пелагея Телегина), который должен был пройти 18 мая в Оренбурге, перенесли, дата следующего концерта уточняется, сообщили РБК в пресс-службе спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье», на площадке которого планировался концерт.

«Ждем согласования даты концерта от артистки, предположительно, на осень», — заявили РБК в пресс-службе организатора мероприятия ООО «Урал-концерт», не назвав причину отмены концерта.

Об отмене концерта сама Пелагея сообщила 15 мая в своем телеграм-канале. «Концерт в Оренбурге, увы, перенесен на осень. Как сообщают организаторы — по техническим причинам», — написала певица. По ее словам, мероприятие состоится в октябре—ноябре 2023 года.

В начале мая был отменен еще один концерт певицы. 9 и 10 мая Пелагея должна была выступать в Сербии — в Белграде и Нови-Саде. Концерты также решили перенести, но новая дата пока неизвестна. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил, что мероприятие отменили после двух недавних случаев стрельбы в стране. В первый раз ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали еще 16. На следующий день другой человек расстрелял группу людей из автоматического оружия в селе Дубона, погибли восемь человек, еще 14 человек пострадали.

С 7 января Пелагея находится под украинскими санкциями. Кроме того, в 2021 году певице запретили въезд в страну. В Службе безопасности Украины (СБУ) говорили, что это связано с ее участием в концертах в Крыму.