Экс-советник Пентагона заявил о попадании по «важным местам» под Киевом

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Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов обусловлены уничтожением важных целей Вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«[Российские войска] под Киевом попали по очень важным уязвимым местам. Если вы видели видео оттуда, вы наверняка заметили довольно сильные взрывы. <...> Русские точно знают, где находится новое вооружение, где сконцентрирована бронетехника из Германии, США, Великобритании», — заявил Макгрегор.

Минобороны России сообщило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал», выпущенной 16 мая, в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Patriot получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

В Белом доме не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это будет необходимо.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин говорил, что Россия «пощелкает» поставленные на Украину Patriot. Он отметил, что страны, противостоящие России, называют системы ПВО «оборонительным оружием». «Те, кто это делает, делают зря», — заявил Путин, добавив, что от американских систем найдется противоядие.