Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирске

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как рассказали в следственном управлении, 30 апреля около 17:00 по местному времени (13:00 мск) самолет Cessna-172 М упал в районе аэропорта в Заельцовском районе Новосибирска. В результате были повреждены планера, кабина и шасси самолета. Экипаж не пострадал.

На место падения самолета выехали следователи и криминалисты. СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Новосибирская транспортная прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В Мурманской области 26 апреля разбился военный самолет МиГ-31. В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались. По словам губернатора Андрея Чибиса, разрушений инфраструктуры после падения нет.

Причину крушения самолета в Минобороны не назвали. Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что у МиГ-31 загорелся один из двигателей.