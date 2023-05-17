В ЦБ рассказали о новой «агентской» схеме обмана россиян

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Мошенники стали маскироваться под крупные финансовые организации, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова передает «РИА Новости».

«Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», — сказал Лях. По его словам, на это поступает большое количество жалоб со стороны инвесторов.

Задача мошенников — «попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», рассказал Лях. Он также добавил, что к самому процессу инвестирования обманщики клиентов не допускают, а вместо этого предлагают перевести личные средства для «пополнения торгового счета» на карту физического лица и информируют о результатах по телефону или в переписке.

В апреле Банк России сообщал, что мошенники научились красть деньги с помощью QR-кода, без данных карт. Они звонят клиентам под видом банка и сообщают о несанкционированном запросе на снятие денег со счета, после чего просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив код, злоумышленники снимают по нему деньги в банкоматах со счета жертвы.

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у клиентов банков 14,1 млрд. Это рекордный показатель как минимум с 2019 года.