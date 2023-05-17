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В ЦБ рассказали о новой «агентской» схеме обмана россиян

ЦБ: мошенники стали маскироваться под крупные финансовые организации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали маскироваться под крупные финансовые организации, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова передает «РИА Новости».

«Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», — сказал Лях. По его словам, на это поступает большое количество жалоб со стороны инвесторов.

Задача мошенников — «попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», рассказал Лях. Он также добавил, что к самому процессу инвестирования обманщики клиентов не допускают,  а вместо этого предлагают перевести личные средства для «пополнения торгового счета» на карту физического лица и информируют о результатах по телефону или в переписке.

В апреле Банк России сообщал, что мошенники научились красть деньги с помощью QR-кода, без данных карт. Они звонят клиентам под видом банка и сообщают о несанкционированном запросе на снятие денег со счета, после чего просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив код, злоумышленники снимают по нему деньги в банкоматах со счета жертвы.

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у клиентов банков 14,1 млрд. Это рекордный показатель как минимум с 2019 года.

Теги
ЦБ мошенничество финансовые пирамиды
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