В 2024 году российская армия получит новую самоходную пушку 2С25М

Модернизированная самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может быть поставлена в Вооруженные силы России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Как заявили в компании, в настоящий момент ведется корректировка конструкторской документации. Также идет подготовка производства для начала серийного производства.

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — говорится в сообщении.

Испытания СПТП 2С25М завершились в августе прошлого года. Орудие оснащено 125 мм пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Ее планируется использовать в ВДВ.

По данным из открытых источников, обычная 2С25 принята на вооружение в 2006 году, первый образец модернизированной версии был создан в 2015 году.