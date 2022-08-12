В России завершились испытания модернизированной пушки 2С25

Пушка 2С25 (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, вскоре она может быть принята на вооружение, сказал в интервью «РИА Новости» первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«В ближайшее время мы ожидаем присвоения этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», — сказал он.

Артяков рассказал, что пушка способна преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и вести стрельбу на плаву, ее также можно применять в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.

По данным из открытых источников, обычная 2С25 принята на вооружение в 2006 году, первый образец модернизированной версии был создан в 2015 году.

Пушка 2С25 используется на новейших легких плавающих танках «Спрут-СДМ1». В прошлом году эти машины проходили испытания в акватории Черного моря, в том числе демонстрировали применение пушки 2С25 в различных условиях — от штиля до волнения моря до трех баллов. Также проводились его климатические испытания в условиях высоких и низких температур. В этом году танк представят на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в парке «Патриот» в Подмосковье. В 2022-м планировали начать серийный выпуск этих танков и рекомендовать их для принятия на вооружение в российской армии.