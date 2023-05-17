Александр Розенбаум сфотографировался с фанатом во время оформления ДТП

Автомобиль Александра Розенбаума попал в ДТП в Новочеркасске

Автомобиль, перевозивший музыканта Александра Розенбаума на гастролях в Новочеркасске, попал в ДТП. Во время оформления ДТП артист сфотографировался с поклонником, передает телеграм-канал Shot.

Авария произошла на улице Просвещения. Сам Розенбаум в момент ДТП находился у здания Южно-Российского госуниверситета. В этот момент во внедорожник артиста врезался ВАЗ. В результате аварии никто не пострадал.

Пока водители оформляли ДТП, Розенбаум провел фотосессию с поклонниками.

В середине апреля в Москве в ДТП попал телеведущий Дмитрий Дибров. По словам телеведущего, авария была незначительной. Никто не пострадал.