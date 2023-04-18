Дмитрий Дибров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП, об этом он рассказал «РИА Новости».

«Это не авария. Просто ДТП. Это такая мелкая штука, о ней и говорить нечего. <...> Человек просто въехал совершенно случайно. И я бы мог въехать. Ну въехал он, ну и что теперь», — заявил Дибров.

В столичном управлении МВД агентству заявили, что авария с участием двух машин произошла на Новомосковской улице на севере столицы, пострадавших не было. Автомобили получили механические повреждения, проводится проверка.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Диброву. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что информация о ДТП не поступала.

Телеграм-канал «112» писал, что при перестроении на Звездном бульваре Mercedes, за рулем которого был Дибров, столкнулся с полицейским микроавтобусом. Канал также опубликовал видео ДТП. На нем видно, что микроавтобус двигался в одном направлении с автомобилем телеведущего, но по встречной полосе.