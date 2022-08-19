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Две трети россиян выступили за гуманный отлов бездомных животных

ВЦИОМ: 66% россиян выступили за гуманный отлов бездомных животных
Почти все россияне, опрошенные ВЦИОМом, заявили, что в их населенном пункте есть проблема с бездомными животными. Отстреливать их предлагают только 13%
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Большинство россиян выступили за гуманные способы сокращения числа бездомных животных, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Около 66% респондентов предложили отлавливать животных и содержать их в питомниках до передачи новым хозяевам. За такую меру чаще выступали женщины, молодежь в возрасте 18–24 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В то же время 41% опрошенных одобрили идею отлова, стерилизации, чипирования и возвращения животных на самовыгул (программа ОСВВ). Среди опрошенных такую систему поддержали россияне 25–34 лет, жители обеих столиц.

Однако 13% граждан выступили за отстрел бездомных животных. Чаще ими оказывались мужчины, люди в возрасте 35–44 лет, с неполным средним образованием, сельские жители. Еще 4% согласились с тем, что животных нужно усыплять. За этот вариант голосовали мужчины, граждане со средним образованием и жители сел.

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Фото:Александр Лискин / Global Look Press

В целом 71% респондентов отнеслись к бездомным животным с сочувствуем, еще 12% рассказали, что испытывают тревогу. Безразличны к проблеме оказались 7% опрошенных.

Социологи выяснили, что 94% россиян поддержали введение ответственности для хозяев, которые бросают животных. Каждый второй предложил взимать с недобросовестных хозяев деньги на отлов и содержание животных (55%). Еще 24% посчитали, что они должны получить административный штраф или наказание в виде обязательных работ. За уголовную ответственность высказались 22%.

ВЦИОМ проводил интернет-опрос 11 августа среди 1600 человек старше 18 лет.

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Жанна Антохина
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