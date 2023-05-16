Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушили спустя шесть часов
Пожар в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы потушили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в телеграм-канале.
«В 18:11 пожар полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.
Одноэтажный ангар на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы загорелся около 12:30 по местному времени. Здание расположено на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. Как сообщал телеграм-канал «Новости Москвы», на улице загорелся мусор на площади около 70 кв. м. Затем площадь пожара выросла до 1800 кв. м.
Огонь тушили более 80 пожарных и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. Также на место пожара выехал пожарный поезд. К 14:54 возгорание локализовали.
Информации о пострадавших в МЧС не поступало. Московская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.