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На Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы загорелся ангар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«16 мая в 12:33 в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на ул. Южнопортовая, 19, стр. 1. Происходит загорание в отдельно стоящем одноэтажном ангаре», — сообщили в управлении.

Как говорится в сообщении на сайте экстренных служб, сведений о пострадавших не поступало, на месте работают пожарные. Телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что на Южнопортовой улице загорелся мусор на площади около 70 кв. м. Как уточнил Mash, площадь возгорания увеличилась до 1800 кв. м.

15 мая в здании магазина «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Москве произошел взрыв. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, на месте начался пожар. Местные жители говорили о нескольких взрывах. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в магазине взорвался газовый баллон.

Пресс-служба X5 Group (владеет сетью магазинов) подтвердила возгорание «на территории одного из арендаторов ТЦ», в котором расположен магазин, но заявила, что в супермаркете взрывов и возгораний не было.