Пожарные потушили открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на 1800 кв. м в ангаре на юго-востоке Москвы

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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в промзоне на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Одноэтажный ангар на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы загорелся около 12:30 по местному времени. Здание расположено на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. Как сообщал телеграм-канал «Новости Москвы», на улице загорелся мусор на площади около 70 кв. м. Затем площадь пожара выросла до 1800 кв. м.

Огонь тушили более 100 пожарных и 32 единицы техники, в том числе вертолет Ка-32. Также на место пожара выехал пожарный поезд. К 14:54 возгорание локализовали.

Пострадавших, по информации МЧС, нет. Проверку по факту произошедшего начала городская прокуратура.