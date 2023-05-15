В здании магазина «Перекресток» в Москве произошел взрыв

В Москве в здании магазина «Перекресток» на бульваре Ушакова произошел взрыв и пожар

Местные жители рассказали о нескольких взрывах, СМИ пишут, что взорвался газовый баллон. Но в МЧС настаивают, что загорелся мусорный контейнер

В здании магазина «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Москве произошел взрыв, сообщило издание «Московские новости». На месте начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Взорвался газовый баллон, уточнил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, об этом пишет и Baza. Как уточнил источник РБК в МЧС, местные жители сообщали в службу о нескольких взрывах. Официально в ведомстве информацию о взрывах не подтвердили, завив, что у здания загорелся контейнер для мусора.

«15 мая 2023 года в 12:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО бульвар Адмирала Ушакова, д. 7», — сообщили в ведомстве. На месте пожарные обнаружили, что горит стена на 1 этаже здания.

По данным Mash, горел первый этаж ТЦ (РЕН ТВ уточнил, что огонь распространился на площади в 30 кв. м), возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, но сейчас уже пожар потушили.

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