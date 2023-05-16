Минимум десять человек погибли во время пожара в хостеле в Веллингтоне

При пожаре в хостеле в Новой Зеландии погибли десять человек

В хостеле Loafers Lodge в районе Веллингтона Ньютауне произошел пожар, в результате которого погибли как минимум десять человек, сообщает Radio New Zeland.

При этом еще 11 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в пожарно-спасательной службе. Также есть пострадавшие: четырех человек доставили в отделение неотложной помощи больницы Веллингтона, трое из них находятся в стабильном состоянии, а четвертый в тяжелом состоянии был переведен в отделение неотложной помощи больницы Хатт.

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