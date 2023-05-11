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В центре Милана произошел взрыв, загорелись несколько автомобилей, сообщил телеканал Sky TG24. По предварительным данным, взорвался припаркованный фургон, передает Leggo.

Очевидцы рассказали Corriere Milano, что пожар начался с фургона с кислородными баллонами, которые, вероятно, предназначались для находящегося поблизости Итальянского ауксологического института. Прохожие видели, как загорелся один из баллонов, затем раздался взрыв.

Помимо фургона загорелись еще четыре машины, припаркованные на улице, пишет издание. На месте работают пожарные и скорая. Эвакуированы несколько соседних зданий.

Материал дополняется.