Воздушную тревогу объявили в Киевской и еще 17 областях Украины

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области, сообщается в телеграм-каналах городской и областной администраций. Позже в Киеве прогремело несколько взрывов, передают «Страна.ua» и «Суспільне».

Тревога также объявлена в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Воздушная тревога регулярно звучит на Украине после начала российской военной операции. Например, накануне, в ночь на 15 мая ее объявили в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Путин называл эти удары ответом на действия украинских властей, в частности на взрыв на Крымском мосту.