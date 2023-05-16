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В Совфеде предложили ввести уровень локализации деталей для машин такси
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести с 2024 года обязательный уровень локализации деталей для новых автомобилей такси. Документ с соответствующими поправками он направил вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, передает ТАСС.
«Постепенно растущие требования к локализации дают автопроизводителям достаточное время для перехода на российскую компонентную базу», — говорится в пояснительной записке к документу.
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