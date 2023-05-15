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Минобороны сообщило об отбитой десантниками атаке ВСУ

Минобороны: российские десантники отразили атаку ВСУ и нанесли им огневое поражение
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российские десантники отразили контратаку украинских формирований, сообщило Минобороны, не уточнив, где именно это произошло.

По данным ведомства, десантники получили боевую задачу и заняли указанный район, который ранее взяли штурмовые отряды ВДВ. Там они оборудовали опорные пункты.

«В ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника», — рассказали в Минобороны. Десантники вышли навстречу украинским военным и огнем из гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов «нанесли огневое поражение противнику».

5 мая Минобороны сообщало, что расчет беспилотника ВДВ обнаружил в полуразрушенном доме под Артемовском (украинское название города — Бахмут) группу украинских военных. Координаты позиций противника передали на командный пункт. В итоге по месту нахождения бойцов ВСУ был нанесен удар из танка Т-80.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. В военных действиях в этом районе участвуют бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин утром 15 мая заявил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты.

Минобороны сообщило об отбитой десантниками атаке ВСУ
Минобороны сообщило об отбитой десантниками атаке ВСУ

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