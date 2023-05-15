Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ
Населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Гладков в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка», — написал он. Кроме того, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключают абонентов.
Ранее 15 мая об обстреле поселка Краснооктябрьский сообщил курский губернатор Роман Старовойт, было зафиксировано восемь прилетов. В результате были повреждены местный пункт фельдшера и стекла одного дома. Утром обстреливали поселки Локоть и Красный Пахарь в Курской области — из-за обстрела свет пропал у 600 человек.
Приграничные населенные пункты с начала военной операции регулярно подвергаются обстрелам. 13 мая ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Были повреждены десять частных домов, нарушены электро- и газоснабжение.