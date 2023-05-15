Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Германия включила в пакет помощи Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T Политика, 18:02
Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart Инвестиции, 17:59
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
В Тернополе заявили, что на горевших складах не было снарядов с ураном Политика, 17:43
Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ Политика, 17:41
В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями ученых Общество, 17:25
GigaChat от Сбера: что ждет экосистему и как поведут себя акции Pro, 17:25
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию Политика, 17:21
Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут» Политика, 17:21
Данила Козловский до конца года ушел в отпуск Общество, 17:19
«Динамо» назвало замену уволенному тренеру Йокановичу Спорт, 17:18
Путин выразил соболезнования близким Эдуарда Сагалаева Общество, 17:16
Лучший теннисист сезона проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерс» в Риме Спорт, 17:12
Эксперты предупредили о рекордном за 50 лет дефиците платины в 2023 году Инвестиции, 17:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: поселки в Шебекинском округе попали под массированный обстрел ВСУ
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка», — написал он. Кроме того, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключают абонентов.

Ранее 15 мая об обстреле поселка Краснооктябрьский сообщил курский губернатор Роман Старовойт, было зафиксировано восемь прилетов. В результате были повреждены местный пункт фельдшера и стекла одного дома. Утром обстреливали поселки Локоть и Красный Пахарь в Курской области — из-за обстрела свет пропал у 600 человек.

Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ
Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ

Приграничные населенные пункты с начала военной операции регулярно подвергаются обстрелам. 13 мая ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Были повреждены десять частных домов, нарушены электро- и газоснабжение.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Шебекино
Материалы по теме
В Луганске сообщили об обстреле города двумя ракетами Storm Shadow
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter