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Reuters выяснил, чем накормят участников саммита G7 в Хиросиме

Reuters: для участников саммита G7 в Хиросиме приготовят окономияки
Фото: Tom Bateman / Reuters
Фото: Tom Bateman / Reuters

На предстоящем саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, гостей угостят местным блюдом в форме оладушка, передает Reuters.

Главным блюдом, которое предложат иностранным делегациям, будут окономияки. Обычно они представляют собой смесь лапши, капусты, яиц, мяса и морепродуктов в форме оладий, которые обжаривают на металлической тарелке, но по случаю саммита «Академия Окономияки», местная группа ресторанов, разработала рецепты, стилизованные для каждой делегации.

Например, для представителей Германии добавят квашеную капусту, Канады — кленовый сироп, США — мясо, используемое в гамбургерах. В честь Италии блюдо оформят в стиле карбонары, а французская версия будет содержать капусту, ростки фасоли, бекон и сыр. Британская версия окономияки включает жареные сардины и картофельные чипсы.

На саммите G7 в Хиросиме лидеры стран планируют обсудить одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Financial Times накануне сообщила, что страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Речь идет о возобновлении экспорта в Польшу и Германию, а также северной ветке «Дружбы». В Москве неоднократно называли санкции незаконными.
 

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Теги
Павел Уразов
Япония Хиросима еда саммит G7 кухня
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