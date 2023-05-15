Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Умер актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов Общество, 07:19
К чему может привести новый арест бывшего премьера Пакистана Политика, 07:00
Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России Политика, 06:55
На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев Политика, 06:43
В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ Общество, 06:29
Большинство граждан Турции в России проголосовали за Кылычдароглу Политика, 06:23
Посол России заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО Политика, 06:11
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км Общество, 05:56
Две неизвестных картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет Общество, 05:52
Истребитель Су-35 сбил украинский вертолет Ми-8 над Купянском Политика, 05:36
Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации «Азова» в ДНР Политика, 05:20
Демократическая оппозиция Таиланда вернулась к власти спустя почти 10 лет Политика, 05:11
Российские ученые открыли вызывающий чуму вид клещей Технологии и медиа, 04:53
Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров Общество, 04:31
Военная операция на Украине ,  
0 

На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

В Ирландии взломали и подожгли центр помощи для беженцев с Украины

Неизвестные взломали и подожгли центр помощи украинским беженцам в городе Банкрана. Об этом сообщило издание Donegal Daily со ссылкой на местную полицию.

«Центр для украинских беженцев в Банкране был взломан и серьезно поврежден огнем. <...> Мы как никогда полны решимости открыть еще больше центров помощи украинцам», — сообщил владелец центра Питер Кейси в своем Twitter. Он назвал взломщиков «больными людьми».

Как уточнили в полиции, в момент поджога в центре не было людей. Сейчас ведется следствие по установлению причастных к инциденту. Кейси добавил, что отремонтирует или перестроит центр для Украинцев, после того, что с ним случилось.

16 апреля украинские беженцы устроили акцию протеста перед приемным центром на военной базе Харскамп в Нидерландах в связи с условиями проживания. Они пожаловались на плохую еду, образование, медицинское обслуживание и жизнь «как в армии» без уединения. По словам протестующих, дети ходят в школу только два раза в неделю, а одна из девочек, живущих в центре, рассказала, что на уроках они проходят «всего несколько слов».

Согласно данным ООН по состоянию на 9 мая 2023 года, число беженцев с Украины превысило 8 млн. Чуть больше 5 млн запросили временное убежище в странах Европы или другую защиту в рамках государственных программ.

Теги
Ирландия Украина беженцы вандализм
Материалы по теме
Макрон пообещал снабдить Украину десятками бронемашин и легких танков
Политика
Шольц назвал невозможным мир на Украине на условиях России
Политика
Власти Кипра решили выселить 3 тыс. украинских беженцев в преддверии лета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter