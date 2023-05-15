На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

В Ирландии взломали и подожгли центр помощи для беженцев с Украины

Неизвестные взломали и подожгли центр помощи украинским беженцам в городе Банкрана. Об этом сообщило издание Donegal Daily со ссылкой на местную полицию.

«Центр для украинских беженцев в Банкране был взломан и серьезно поврежден огнем. <...> Мы как никогда полны решимости открыть еще больше центров помощи украинцам», — сообщил владелец центра Питер Кейси в своем Twitter. Он назвал взломщиков «больными людьми».

Как уточнили в полиции, в момент поджога в центре не было людей. Сейчас ведется следствие по установлению причастных к инциденту. Кейси добавил, что отремонтирует или перестроит центр для Украинцев, после того, что с ним случилось.

16 апреля украинские беженцы устроили акцию протеста перед приемным центром на военной базе Харскамп в Нидерландах в связи с условиями проживания. Они пожаловались на плохую еду, образование, медицинское обслуживание и жизнь «как в армии» без уединения. По словам протестующих, дети ходят в школу только два раза в неделю, а одна из девочек, живущих в центре, рассказала, что на уроках они проходят «всего несколько слов».

Согласно данным ООН по состоянию на 9 мая 2023 года, число беженцев с Украины превысило 8 млн. Чуть больше 5 млн запросили временное убежище в странах Европы или другую защиту в рамках государственных программ.