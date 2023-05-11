IDMC: число внутренне перемещенных лиц в мире к концу 2022 года достигло 71,1 млн человек

В 2022 году внутренними беженцами в мире стали 71,1 млн человек

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Число внутренне перемещенных лиц в мире к концу 2022 года достигло 71,1 млн человек. Об этом говорится в докладе Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

Под внутренними перемещениями организация понимает ситуацию, когда граждане вынужденно покидают место своего жительства и переезжают в более безопасные регионы внутри страны. В докладе отдельно подсчитывалось число внутренне перемещенных лиц и количество случаев таких перемещений, в каждом из которых могли участвовать несколько человек.

В 2022 году число вынужденных перемещений стало рекордным, говорится в отчете. «По состоянию на конец 2022 года около 71,1 млн человек были перемещены внутри страны, что является резким увеличением по сравнению с 2021 годом», — сказано в нем. Специалисты учитывали данные из 110 стран и территорий.

В 2021 году внутренне перемещенных насчитывалось 59,2 млн, таким образом, прирост составил около 20%. Среди главных факторов, которые обеспечили подобный прирост, IDMC назвал мировые конфликты, в том числе ситуацию на Украине, и стихийные бедствия.

62,5 млн человек покинули свои дома из-за конфликтов в своих регионах, еще 8,7 млн были вынуждены сделать это из-за стихийных бедствий, подсчитали специалисты.

При этом в 2022 году количество случаев внутреннего перемещения, каждый из которых мог включать несколько человек, достигло 60,9 млн, говорится в докладе. Это на 60% больше, чем в 2021 году. Цифра стала рекордной за всю историю подобных подсчетов. В 32,6 млн случаев люди покидали привычные места проживания из-за стихийных бедствий, а в 28,3 млн случаев — из-за конфликта. При подсчетах использовались данные из 151 страны или территории мира.

Больше всего случаев внутреннего перемещения из-за конфликтов зарегистрировано за год на Украине (16,9 млн), в Демократической Республике Конго (4 млн), Эфиопии (2 млн), Мьянме (Бирме, 1 млн), Колумбии (339 тыс.) и Судане (314 тыс.), Буркина-Фасо (438 тыс.), Йемене (276 тыс.), Сирии (171 тыс.) и Киргизии (166 тыс.).

Чаще всего из-за стихийных бедствий свои дома покидали граждане Пакистана (8 млн), Филиппин (5,4 млн), Китая (3,6 млн), а также Индии (2,5 млн) и Нигерии (2,4 млн). 675 тыс. случаев внутреннего перемещения зарегистрировано в США.