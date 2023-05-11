В 2022 году внутренними беженцами в мире стали 71,1 млн человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 16:21
Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом в Израиле Политика, 21:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Нетипичное решение: как люди с РАС помогают бизнесу обучать нейросети Тренды, 21:04
Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков Политика, 20:58
ЦБ сообщил о повышенных рисках хранения средств и ценных бумаг за рубежом Инвестиции, 20:55
ЦБ сообщил, что россияне продавали валюту во время ослабления рубля Финансы, 20:54
Скоринг за секунды: как нейросети изменили выдачу кредитов Тренды, 20:34
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Российский вратарь пропустит из-за травмы второй матч плей-офф НХЛ подряд Спорт, 20:34
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Жена опровергла «тайную выписку» Костомарова из «Коммунарки» Спорт, 20:21
Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии Политика, 20:18
К офису Wildberries в Москве приехали восемь полицейских машин Общество, 20:15
В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян Политика, 20:14
Крупнейшие брокеры начали ограничивать торги акциями ВПК США Инвестиции, 20:13
Общество ,  
0 

В 2022 году внутренними беженцами в мире стали 71,1 млн человек

IDMC: число внутренне перемещенных лиц в мире к концу 2022 года достигло 71,1 млн человек
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Число внутренне перемещенных лиц в мире к концу 2022 года достигло 71,1 млн человек. Об этом говорится в докладе Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

Под внутренними перемещениями организация понимает ситуацию, когда граждане вынужденно покидают место своего жительства и переезжают в более безопасные регионы внутри страны. В докладе отдельно подсчитывалось число внутренне перемещенных лиц и количество случаев таких перемещений, в каждом из которых могли участвовать несколько человек.

В 2022 году число вынужденных перемещений стало рекордным, говорится в отчете. «По состоянию на конец 2022 года около 71,1 млн человек были перемещены внутри страны, что является резким увеличением по сравнению с 2021 годом», — сказано в нем. Специалисты учитывали данные из 110 стран и территорий.

В 2021 году внутренне перемещенных насчитывалось 59,2 млн, таким образом, прирост составил около 20%. Среди главных факторов, которые обеспечили подобный прирост, IDMC назвал мировые конфликты, в том числе ситуацию на Украине, и стихийные бедствия.

62,5 млн человек покинули свои дома из-за конфликтов в своих регионах, еще 8,7 млн были вынуждены сделать это из-за стихийных бедствий, подсчитали специалисты.

При этом в 2022 году количество случаев внутреннего перемещения, каждый из которых мог включать несколько человек, достигло 60,9 млн, говорится в докладе. Это на 60% больше, чем в 2021 году. Цифра стала рекордной за всю историю подобных подсчетов. В 32,6 млн случаев люди покидали привычные места проживания из-за стихийных бедствий, а в 28,3 млн случаев — из-за конфликта. При подсчетах использовались данные из 151 страны или территории мира.

Читайте на РБК Pro
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Российские суды «подыгрывают своим» на фоне санкций. Почему это проблема
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines

Больше всего случаев внутреннего перемещения из-за конфликтов зарегистрировано за год на Украине (16,9 млн), в Демократической Республике Конго (4 млн), Эфиопии (2 млн), Мьянме (Бирме, 1 млн), Колумбии (339 тыс.) и Судане (314 тыс.), Буркина-Фасо (438 тыс.), Йемене (276 тыс.), Сирии (171 тыс.) и Киргизии (166 тыс.).

Чаще всего из-за стихийных бедствий свои дома покидали граждане Пакистана (8 млн), Филиппин (5,4 млн), Китая (3,6 млн), а также Индии (2,5 млн) и Нигерии (2,4 млн). 675 тыс. случаев внутреннего перемещения зарегистрировано в США.

Центр мониторинга внутренних перемещений (IDMC) был создан в 1998 году в составе Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Среди его спонсоров значатся разные подразделения ООН, Агентство США по международному развитию (USAID), Министерства иностранных дел Норвегии, Австралии, Швейцарии, Германии и Лихтенштейна, Европейская комиссия, Международная организация по миграции и другие организации.

Теги
беженцы доклад
Материалы по теме
В Шотландии обвинили власти в «предательстве» беженцев с Украины
Политика
Власти Кипра решили выселить 3 тыс. украинских беженцев в преддверии лета
Общество
Украинские беженцы устроили акцию в Нидерландах из-за условий проживания
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter