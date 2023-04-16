Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 07:27
Украинские беженцы устроили акцию в Нидерландах из-за условий проживания Общество, 07:26
Россияне рассказали, сколько получают на подработках Общество, 07:03
Германия отключила последние три АЭС Политика, 07:03
Минобороны заявило об ударе по «иностранному легиону» под Донецком Политика, 06:25
Обвинение против Трампа помогло ему собрать на кампанию еще $15,4 млн Политика, 06:09
В Финляндии с вхождением в НАТО начались споры о демилитаризации Аландов Политика, 05:50
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
При обстреле центра Донецка погибла женщина Политика, 05:05
Акунин анонсировал в мае выход новой книги из серии о Фандорине Общество, 05:01
В Италии сочли преодоленной зависимость от российского газа Политика, 04:32
Армия Судана взяла под контроль штабы спецназа в Омдурмане Политика, 04:06
Египет и Саудовская Аравия созвали экстренный совет ЛАГ из-за Судана Политика, 04:05
В Ассамблее СНГ объяснили наличие флага Украины Политика, 02:53
Отец Марин Ле Пен попал в больницу Политика, 02:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские беженцы устроили акцию в Нидерландах из-за условий проживания

GLD: украинские беженцы устроили протест в Нидерландах из-за условий проживания

Украинские беженцы устроили акцию протеста перед приемным центром на военной базе Харскамп в Нидерландах из-за условий проживания, сообщает местный портал GLD. Военная база Харскамп находится в муниципалитете Эде в провинции Гелдерланд.

Протестующие жалуются на плохую еду, образование и медицинское обслуживание. «Мы живем здесь, как в армии. У нас нет уединения», — говорит один из беженцев. Кроме того, отмечают участники акции, рядом проходят военные учения.

Дети беженцев ходят в школу только два раза в неделю, одна из девочек, живущих в центре, рассказала, что они проходят «всего несколько слов». В целом, беженцы подчеркивают, что Харскамп подходит для убежища на короткий срок, но они находятся на базе уже более года.

Муниципалитет признает, что для жалоб людей есть основания. По данным властей, в настоящее время в Харскампе проживают около 330 человек, в ближайшее время это число вырастет до 360-370. «Там жило больше людей, но это уже невозможно с точки зрения обстоятельств. Таким образом, мы пытаемся достичь идеального сочетания между качеством жизни и конфиденциальностью, а также заботой о нуждающихся людях», — рассказали в муниципалитете.

Сейчас власти занимаются обустройством кухонь для проживающих в Харскампе, чтобы они могли готовить самостоятельно, заявили в муниципалитете. Власти поясняют, что площадка принадлежит министерству обороны, а кабельная разводка на ней устарела, чтобы разобраться с вопросом, потребовалось время.

Согласно данным ООН по состоянию на 11 апреля 2023 года, в Европе живут уже более 8,1 млн беженцев с Украины, из них около 5 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм.

Читайте на РБК Pro
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Недвижимость, облигации и акции: во что вкладываться в 2023 году
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Наибольшее количество украинских беженцев находятся в России — более 2,8 млн человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 млн человек. В Нидерландах на 10 февраля этого года, по информации ООН, проживали 89 730 украинских беженцев.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Беженцы с Украины Нидерланды протест
Материалы по теме
Омбудсмены назвали основные проблемы беженцев с Украины
Общество
Британия выделит 3 тыс. билетов на «Евровидение» беженцам с Украины
Общество
Посол Украины попросил британцев размещать у себя больше беженцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter