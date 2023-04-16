Украинские беженцы устроили акцию в Нидерландах из-за условий проживания

Украинские беженцы устроили акцию протеста перед приемным центром на военной базе Харскамп в Нидерландах из-за условий проживания, сообщает местный портал GLD. Военная база Харскамп находится в муниципалитете Эде в провинции Гелдерланд.

Протестующие жалуются на плохую еду, образование и медицинское обслуживание. «Мы живем здесь, как в армии. У нас нет уединения», — говорит один из беженцев. Кроме того, отмечают участники акции, рядом проходят военные учения.

Дети беженцев ходят в школу только два раза в неделю, одна из девочек, живущих в центре, рассказала, что они проходят «всего несколько слов». В целом, беженцы подчеркивают, что Харскамп подходит для убежища на короткий срок, но они находятся на базе уже более года.

Муниципалитет признает, что для жалоб людей есть основания. По данным властей, в настоящее время в Харскампе проживают около 330 человек, в ближайшее время это число вырастет до 360-370. «Там жило больше людей, но это уже невозможно с точки зрения обстоятельств. Таким образом, мы пытаемся достичь идеального сочетания между качеством жизни и конфиденциальностью, а также заботой о нуждающихся людях», — рассказали в муниципалитете.

Сейчас власти занимаются обустройством кухонь для проживающих в Харскампе, чтобы они могли готовить самостоятельно, заявили в муниципалитете. Власти поясняют, что площадка принадлежит министерству обороны, а кабельная разводка на ней устарела, чтобы разобраться с вопросом, потребовалось время.

Согласно данным ООН по состоянию на 11 апреля 2023 года, в Европе живут уже более 8,1 млн беженцев с Украины, из них около 5 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм.

Наибольшее количество украинских беженцев находятся в России — более 2,8 млн человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 млн человек. В Нидерландах на 10 февраля этого года, по информации ООН, проживали 89 730 украинских беженцев.