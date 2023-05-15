Истребитель Су-35 сбил украинский вертолет Ми-8 над Купянском

Российский истребитель Су-35 сбил ракетой украинской вертолет Ми-8 в районе Купянска. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, авиацией было нанесено 11 ударов по украинским военным, технике и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны.

Купянск находится в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Является административным центром Купянского района. В городе расположен крупный железнодорожный узел.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в ДНР в районе села Катериновка. Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, семь военных автомобилей и две огневые позиции артиллерии.

14 мая начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев говорил, что военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. На этом же направлении украинская сторона потеряла гаубицу «Мста-Б», пикапы и грузовой автомобиль.