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В Роспотребнадзоре допустили появление в России лихорадки западного Нила

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная:

Пока в этом году в России не зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, которую переносят комары, однако риск инфицирования не исключен, заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера)», — рассказала она, отметив, что этот вирус адаптировался не только к температурам южной части России, но и к умеренному климату большинства регионов страны.

Однако, уточнила Пшеничная, с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах риски заражения этой лихорадкой небольшие. По ее словам, с начала сезона распространения вируса, по состоянию на 20 июля, в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, при этом количество заболевших там в этом году значительно меньше, чем в отдельные годы в недалеком прошлом. В России в 2020 году выявили 10 случаев заражения этой лихорадкой, а в прошлом — 76, указала эксперт.

Эксперты объяснили опасность переносимой комарами лихорадки
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Фото:Rolex Dela Pena / ТАСС

По ее словам, чтобы минимизировать риски заражения лихорадкой Западного Нила, в России на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток и антирепеллентов.

По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. Чаще всего у зараженного появляются лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В редких случаях (1-5%) развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к поражению нервной системы — энцефалиту (воспаление головного мозга) и менингиту (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг).

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