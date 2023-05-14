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Молдавия депортировала главу Союза адвокатов России Трунова

Молдавия объявила нежелательным лицом главу Союза адвокатов России Игоря Трунова

Власти Молдавии объявили президента Союза адвокатов России Игоря Трунова нежелательным лицом и депортировали его. Об этом сам юрист сообщил ТАСС.

Трунов рассказал, что он прибыл в Молдавию по приглашению экс-премьера республики Василия Тарлева для участия в международном экономическо-инвестиционном форуме 11-13 мая. По словам юриста, его и несколько других россиян удерживали в аэропорту Кишинева почти два дня. «При попытке получить объяснения о причинах задержания последовали оскорбления, нецензурная брань, а за попытку фото- или видеосъемки противоправных действий должностных лиц угрожали административным арестом 10 суток», — утверждает Трунов.

Всем россиянам в итоге отказали во въезде с формулировкой «нежелательные лица не смогли подтвердить цель визита» и депортировали из страны. При этом, утверждает Трунов, силовики отняли у него телефон и удалили сделанные им фото и видео.

В середине апреля в Молдавию не смог попасть глава Татарстана Рустам Минниханов. Он прилетел для участия в Конгрессе дружбы народов. В молдавском МИДе подчеркнули, что Минниханов не признан персоной нон грата, однако указали, что тот намеревался выразить поддержку одному из кандидатов на местных выборах, а это не является уважительной причиной для визита.

Позже молдавский премьер Дорин Речан рассказал, что власти Молдавии составили длинный список лиц, которым запрещен въезд в республику, некоторые из упомянутых в нем людей узнают о запрете только во время попытки пересечь границу. По его словам, в списке значатся российский президент Владимир Путин, певец Филипп Киркоров, а также бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и другие.

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Молдавия адвокат депортация
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