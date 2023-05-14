В Тольятти спустя сутки потушили пожар площадью 20 тыс. кв. м в цехе на заводе дверей

В Тольятти спустя сутки потушили пожар в цехе на заводе дверей

Фото: МЧС России по Самарской области

В Тольятти спустя сутки полностью потушили пожар на площади 20 тыс. кв. м в покрасочном цехе на заводе по производству дверей Ferroni, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре в Комсомольском районе города поступило в МЧС в 22:22 (21:22 мск) 13 мая. В тушении участвовали 314 человек и 69 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось к 06:45 по местному времени 14 мая.

Ferroni — крупнейший в России и в Европе производитель входных металлических дверей, говорится на сайте компании. Завод по производству дверей в Тольятти — одно из двух предприятий Ferroni. Еще одна производственная площадка находится в Йошкар-Оле.

Пожар мог начаться из-за нарушений технологического процесса, говорили в МЧС. Мэр Тольятти Николай Ренц отмечал, что тушение осложняла нехватка воды: из-за проблем с питанием повысительного насоса ее не оказалось в большей части гидрантов. Воду подвозили c предприятий бойлерами.

Кроме того, на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые заправляли пожарные машины водой. Позднее туда привезли дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос.

Затронутую огнем часть здания будет сложно восстановить, сообщил Ренц. У горящего цеха обрушилась кровля на площади 5 тыс. кв. м. Пострадавших среди людей, по информации мэра и МЧС, нет.