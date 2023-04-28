В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль после отказа дать ему деньги

Фото: Horst Galuschka / Global Look Press

В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль, владельцы которого отказались дать ему деньги. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шейхета.

Взрыв прогремел на пересечении улицы 8 марта и Центрального проспекта около 20:00 по местному времени (совпадает с мск), отмечает издание. «Оказалось, что это нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, просто ремонтировавшие свой автомобиль, отказались дать ему две гривны», — объяснил ситуацию Шейхет в телеграм-канале.

По словам Шейхета, сам нападавший и проходившая мимо женщина получили травмы, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает местный портал «Новости N» со ссылкой на очевидцев, нападение произошло во дворе дома № 22 на Центральном проспекте. Один из мужчин ремонтировал там «Жигули», рядом стояла женщина. В этот момент к паре подошел нетрезвый житель, одетый в камуфляжную одежду, и потребовал денег. Услышав отказ, он сорвал у гранаты чеку и бросил ее в сторону женщины. Как и нападавший, она получила осколочные ранения, отмечает издание.

Также, по данным портала, повреждения получил стоявший рядом автомобиль SsangYong Rexton.