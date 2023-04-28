Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 16:15
В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль Общество, 22:27
США передали Украине датчики обнаружения ядерных взрывов Технологии и медиа, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
«Динамо» проиграло аутсайдеру РПЛ в день празднования 100-летия клуба Спорт, 21:58
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 21:56
В Думе пообещали представить идеи по регулированию смены пола «на бумаге» Общество, 21:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Овечкин не приехал на матч «Динамо» с «Факелом» Спорт, 21:27
На Невском проспекте загорелось здание с кинотеатром «Художественный» Общество, 21:21
Футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на молодежный ЧМ Спорт, 21:15
Кулеба призвал не считать контрнаступление последней битвой Украины Политика, 20:56
Глава МИД Турции обвинил Британию и США в невыполнении зерновой сделки Политика, 20:49
Тренер Непомнящего сравнил матч за чемпионский титул с игрой «Спартака» Спорт, 20:37
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 20:20
Общество ,  
0 

В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль

В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль после отказа дать ему деньги
Фото: Horst Galuschka / Global Look Press
Фото: Horst Galuschka / Global Look Press

В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль, владельцы которого отказались дать ему деньги. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шейхета.

Взрыв прогремел на пересечении улицы 8 марта и Центрального проспекта около 20:00 по местному времени (совпадает с мск), отмечает издание. «Оказалось, что это нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, просто ремонтировавшие свой автомобиль, отказались дать ему две гривны», — объяснил ситуацию Шейхет в телеграм-канале.

По словам Шейхета, сам нападавший и проходившая мимо женщина получили травмы, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает местный портал «Новости N» со ссылкой на очевидцев, нападение произошло во дворе дома № 22 на Центральном проспекте. Один из мужчин ремонтировал там «Жигули», рядом стояла женщина. В этот момент к паре подошел нетрезвый житель, одетый в камуфляжную одежду, и потребовал денег. Услышав отказ, он сорвал у гранаты чеку и бросил ее в сторону женщины. Как и нападавший, она получила осколочные ранения, отмечает издание.

Также, по данным портала, повреждения получил стоявший рядом автомобиль SsangYong Rexton.

Теги
Николаев Украина взрыв взрыв гранаты
Материалы по теме
Украина сообщила о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter