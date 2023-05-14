Представитель омбудсмена посетил интернат, где погибли дети

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее представитель посетил психоневрологический интернат № 10 в Санкт-Петербурге. Поводом стали сообщения о смерти детей в учреждении.

По словам Москальковой, ее представитель совместно с уполномоченным по правам человека в Петербурге посетил отделение интерната и интенсивного развивающего ухода, где живут бывшие воспитанники детских домов-интернатов — люди с множественными нарушениями психического и физического развития в возрасте от 18 до 25 лет.

Сейчас в учреждении проживают 1053 человека, на сопровождаемом проживании находятся восемь человек. «Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что деятельность ПНИ проверяет городская прокуратура с привлечением МЧС, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роструда и местного «Центра гигиены и эпидемиологии».

В середине апреля учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, в котором рассказала о семи случаях смерти постояльцев интерната. По ее словам, в интернате не хватает персонала, поэтому постояльцы не получают должного ухода и находятся в крайней степени истощения. Она отметила, что один сотрудник на несколько детей не успевает «их всех накормить, переодеть, погулять с ними», а волонтеров к этой работе не допускают.

Петербургская прокуратура начала проверку по информации, которую опубликовала правозащитница. Позже Следственный комитет завел из-за гибели детей уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). По этой статье грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.