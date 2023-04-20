Росгвардия сообщила о найденном в аэропорту Пскова беспилотнике

Международный аэропорт Пскова Княгиня Ольга (Фото: портал государственных органов Псковской области)

В аэропорту Пскова нашли беспилотник, сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров обнаружили на стоянке для самолетов. Взрывчатых веществ на нем не обнаружили.

«19 апреля инженерно-технический отдел ОМОНа «Кром» управления Росгвардии по Псковской области прибыл для обследования квадрокоптера на наличие взрывоопасных веществ», — говорится в сообщении.

Еще один беспилотник накануне нашли в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Комитет по региональной безопасности заявил, что у дрона не было каких-либо опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Телеграм-канал Mash писал, что беспилотник нашли в районе деревни Минино. Эта деревня расположена примерно в 30 км от города Щекино, где действует Первомайская ТЭЦ (125 МВт), входящая в состав «Щекиноазот», и в 40 км от Тулы.