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Песков назвал отношения России и Армении партнерскими и перспективными

Песков назвал отношения России и Армении партнерскими и имеющими блестящее будущее
Ереван, Армения
Ереван, Армения (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Отношения России и Армении по-прежнему складываются как партнерские, несмотря на чувствительные моменты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что отношения двух стран имеют глубокие исторические корни. Песков выразил уверенность, что у них есть блестящее будущее, несмотря на то что «есть определенные чувствительные моменты».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне приехал в Брюссель на встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, а также урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, передает пресс-служба главы армянского правительства. 14 мая Пашинян участвует в трехсторонних переговорах с Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Армения и Азербайджан оспаривают статус Нагорного Карабаха (Арцаха). В середине декабря прошлого года Ереван сообщил о блокировке Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей армянский город Горис и столицу Карабаха Степанакерт. Армения обвиняла в этом Баку, а в Азербайджане говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты. Ереван также неоднократно сообщил, что азербайджанская сторона перекрывает газопровод из Армении в Карабах.

В апреле ситуация там вновь обострилась после того, как Баку установил КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди. Азербайджан обвинил Ереван в переброске военных, военной техники, оружия и боеприпасов и вывозе природных ресурсов и культурных ценностей.

В Ереване в ответ заявили, что установка КПП нарушает трехстороннее соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным, Пашиняном и Алиевым в 2020 году. Согласно договору, Баку гарантировал безопасность движения по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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Дмитрий Песков Армения Никол Пашинян Шарль Мишель Ильхам Алиев
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