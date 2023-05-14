В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента
Голосование на президентских выборах в Турции завершено, сообщил действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.
Участки работали с 8:00 до 17:00 (cовпадает с мск). Граждане выбирали президента Турции и депутатов 600-местного парламента.
В борьбе за пост главы республики участвуют три кандидата: Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Четвертый кандидат — председатель партии «Родина» Мухаррем Индже — 11 мая снялся с выборов. Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Если никто не сможет этого сделать, то 28 мая будет второй тур.
Согласно опросам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%. Синан Оган набрал 4,8%
Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинул свою кандидатуру в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.
Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.