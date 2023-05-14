«Коммерсантъ»: спрос на аренду офисов и магазинов в Москве и Петербурге восстанавливается

«Коммерсантъ» узнал о восстановлении спроса на аренду магазинов и офисов

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Рынок коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге начал восстанавливаться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Согласно данным Focus Technologies, показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в Москве на неделе 1–7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%. В Санкт-Петербурге — на 4%. При этом разрыв с показателями докризисного 2019 года остается на уровне 26–27%.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила снижение доли пустующих площадей в топовых торговых центрах Москвы. Она объяснила, что на места ушедших иностранных брендов приходят международные ретейлеры, оставшиеся на российском рынке, и местные компании.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько заметила восстановление и в сегменте стрит-ретейла. Замгендиректора R4S group Ирина Буренко добавила, что сейчас активно открываются новые алкомаркеты, продуктовые магазины, заведения общепита, ювелирные и косметические магазины.

В то же время, как говорит заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова, на главных торговых улицах Петербурга сейчас пустуют 10,2% площадей (против 5,6% в аналогичный период прошлого года). Но, опираясь на положительную динамику начала года, эксперт считает, что в дальнейшем вакантность будет снижаться.

По мнению директора департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилла Бабиченко, в Москве объем сделок на рынке офисной недвижимости во втором квартале может быть ниже рекордного показателя предыдущего квартала — 439 тыс. кв. м. При этом сохраняющаяся активность арендаторов, уверен эксперт, сдерживает рост доли вакантных площадей.

На рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга в первом квартале, по словам директора департамента исследований рынка Maris Алены Волобуевой, было выкуплено и арендовано 40 тыс. кв. м площадей — это на 25,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Хотя количество сделок, по ее словам, сократилось всего на 7%. Средний уровень вакантности на офисном рынке города, по подсчетам Maris, составляет 11,4%.