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В Совфеде предложили ввести мораторий на рост арендной платы для бизнеса

В Совфеде предложили ввести мораторий на рост арендной платы для бизнеса из-за санкций
Как указали в комитете Совфеда по экономической политике, мораторий на повышение арендной платы для бизнеса необходим из-за сокращения прибыли на фоне западных санкций
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил наложить мораторий на повышение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идет о земле и офисах в государственной собственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо комитета на имя министра экономического развития Максима Решетникова.

«В рамках работы по улучшению делового климата и увеличению активности в сегменте малого и среднего предпринимательства [предлагается] введение моратория на повышение арендной платы за пользование земельными участками и объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной, региональной и муниципальной собственности», — говорится в документе, подписанном главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

Как отметил Кутепов, в условиях санкционного давления у многих субъектов малого и среднего предпринимательства значительно сокращается чистая прибыль и база для развития бизнеса «вследствие увеличения себестоимости продукции за счет роста издержек на приобретение сырья, материалов и комплектующих». «В случаях, когда бизнес ведется на арендуемых площадях, дополнительное негативное влияние на его стабильность оказывает повышение арендной платы. Особенно сильные последствия могут быть у арендаторов, если условиями договора предусмотрено повышение арендной платы на размер уровня инфляции», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что в настоящее время при аренде госимущества по результатам торгов, если договором предусмотрен ежегодный пересмотр в одностороннем порядке размера ставки арендной платы, данное условие является обязательным при согласовании сделок с арендодателем. При этом рассмотрение вопроса об отмене этого условия невозможно даже по соглашению сторон, уточнил Кутепов.

В марте прошлого года, после введения Западом секторальных санкций против Москвы, аналитический центр НАФИ подсчитал, что на тот момент пятая часть (20%) представителей малого и среднего бизнеса просрочили платежи за арендные помещения. Из тех, кто тогда не допускал просрочек (78%), более половины сообщили, что такой риск может проявиться в будущем из-за снижения доходов.

Тогда же Госдума отменила плановые проверки малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки в условиях санкций, а также предложила ввести кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и физических лиц. В то же время Банк России совместно с правительством разработал две программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с лимитом 500 млрд руб. Программы включают возможность получить кредиты на пополнение оборотного капитала сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты сроком до трех лет. Кредиты бизнесу будут выдавать аккредитованные банки, а Центробанк — субсидировать им процентные ставки.

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В декабре 2022-го директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина уточняла РБК, что в 2022 году средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных площадей класса А выросла на 4% и зафиксирована на отметке 26,9 тыс. руб. в год. В то же время, по ее словам, небольшое снижение произошло в офисах класса В: в начале января средняя цена 1 кв. м составляла 17,5 тыс. руб., а к концу года она снизилась на 1%, до 17,3 тыс. руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Совет Федерации санкции Бизнес арендная плата мораторий
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