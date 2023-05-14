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Эрдоган обошел основного конкурента после подсчета почти 15% голосов

Эрдоган набрал 59,47% голосов после обработки 9% бюллетеней
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Появились первые данные подсчета голосов на президентских выборах в Турции. После обработки 14,84% бюллетеней вперед вырвался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган c 56,67%, его основной конкурент Кемаль Калычдарогу набирает 37,41%, передает телеканал A Haber. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50%.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

14 марта в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Свыше 3,4 зарегистрированных избирателей, находящихся за рубежом, могли проголосовать 9 мая на участках, организованных посольствами Турции в 73 странах, пишет агентство.

Основными фаворитами президентской гонки считают двое — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (занимает пост с 2014 года, до этого свыше 10 лет был премьер-министром) и кандидат от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган обошел основного конкурента после подсчета почти 15% голосов
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Материал дополняется.

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Вероника Вишнякова
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу выборы президента Турция
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